Hamburg-Interview : Atze Schröder: „Wir müssen neue Antworten finden“

Comedian Atze Schröder über die Zäsur in seinem Leben, neue Gelassenheit und seine Zwischenbilanz als Biografie.

Hamburg | Da sitzt er also in echt. Zwar nur im Video-Chat wegen Corona, aber gänzlich ungeschminkt. Ohne die berühmte Minipli-Dauerwelle und die getönte Pilotenbrille, hinter denen sich die Bühnenfigur lange versteckte. Es hat sich was verändert in seinem Leben. Was, davon schreibt er in seinem Buch. Und drüber spricht er mit Manfred Ertel in großer Offenheit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.