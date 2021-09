Feiern in Hamburg trotz Corona : Club-Betreiber fordern: Keine Maskenpflicht auf der Tanzfläche

Auf privaten Feiern dürfen jetzt beliebig viele Geimpfte und Genesene ohne Maske tanzen – das Clubkombinat drängt nun auf ähnliche Lockerungen für Discos und die Gastronomie.

Hamburg | Seit Sonnabend sind die Corona-Regeln in Hamburg für Feiernde gelockert worden – allerdings nur bei privaten Feiern. Dort dürfen in Innenräumen unbegrenzt viele Personen feiern, falls sie geimpft oder genesen sind. Weiterlesen: Neue Coronaverordnung in Hamburg: Was ab Samstag für Privatfeiern gilt In privaten und abgetrennten Räumen gilt keine M...

