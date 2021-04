Feuerwehreinsatz : Randalierer zündet Bungalow in Hamburg-Jenfeld an

Die Feuerwehr konnte den Brand raschen löschen – der Täter entkam unerkannt.

Hamburg | Am Donnerstagabend hat ein Anrufer die Polizei in Hamburg alarmiert, weil ein Unbekannter in einem Bungalow in der Jenfelder Allee randaliert hat. Als die Einsatzkräfte den Tatort erreichten, war der Randalierer verschwunden und der Bungalow stand teilweise in Flammen. Auf dem Fensterbrett entdeckten die Polizisten eine Flasche Brandbeschleuniger. ...

