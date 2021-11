Steuergeld-Verschwendung : Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch für Hamburg vor

Der Bund der Steuerzahler prangert jährlich den zu sorglosen Umgang mit Steuergeldern an. Ins Schwarzbuch aus dem Jahr 2020/2021 hatten es drei Fälle aus Hamburg geschafft.

Hamburg | Jahr für Jahr sieht der Bund der Steuerzahler bei der Verwendung von öffentlichen Geldern genau hin. Werden die Mittel sinnvoll eingesetzt oder nicht? Der Verein veröffentlicht am Dienstag wieder sein sogenanntes Schwarzbuch, in dem er den aus seiner Sicht zu sorglosen Umgang mit Steuergeld anprangert. Dann wird sich auch zeigen, wo die jüngsten Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.