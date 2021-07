Feierspaß mit Corona-Tracking : Bündnis Alster in Flammen startet Testparty in Hamburger Club

Bislang sind Partys in geschlossenen Räumen in der Hansestadt verboten. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen gelten andere Regeln.

Hamburg | Das Hamburger Aktionsbündnis Alster in Flammen #AlarmstufeRot will über ein Pilotprojekt beweisen, dass sich Clubs gegen das Coronavirus wappnen und ihre Gäste schützen können. Dazu sollen am Samstag in einer Woche in einem Club 70 Gäste und das Personal an einer wissenschaftlich begleiteten Party teilnehmen, wie das Aktionsbündnis am Freitag mitteilt...

