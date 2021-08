Bundestagswahl 2021 : Briefwahl kann in Hamburg und SH ab Montag online beantragt werden

Wegen der Pandemie rechnen die Landeswahlleiter mit einem neuen Rekord bei der Briefwahl.

Hamburg | Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl können in Hamburg und Schleswig-Holstein ab Montag Briefwahlanträge online gestellt werden. Schon am Tag darauf würden die ersten Briefwahlunterlagen verschickt, teilte Landeswahlleiter Oliver Rudolf in Hamburg am Freitag mit. Ähnlich äußerte sich auch der Landeswahlleiter in Schleswig-Holstein, Claus-Peter St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.