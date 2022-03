Hamburg-Bergedorf : Vermutliche Brandstiftungen: Zwei Gartenlauben in zwei Tagen abgebrannt

Am Mittwoch hat die Hamburger Polizei eine Person festgenommen. Schon im letzten Jahr brannten viele Gartenlauben in der Kleingartenanlage.

Hamburg | Im Kleingarten Neuer Weg in Hamburg-Bergedorf ist am Mittwochmorgen eine Gartenlaube ausgebrannt. Bereits am Dienstag brannte eine Laube in dieser Anlage. Am Mittwoch hat die Polizei in dem Zusammenhang mit den Bränden eine Person festgenommen. Schon im letzten Jahr brannten viele Gartenlauben in der Kleingartenanlage. Die meisten der Lauben sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.