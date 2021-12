Einsatz in Hamburg-Ohlsdorf : Feuerwehr kämpft gegen Feuer in einer Bootshalle

Die Einsatzkräfte versuchen derzeit noch, die Flammen zu löschen. Der aufsteigende Rauchpilz ist weithin sichtbar. Eine benachbarte Schule wurde evakuiert und der Betrieb der Linie U1 eingestellt.

Hamburg | Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr in Ohlsdorf: An der Wellingsbütteler Landstraße steht eine Bootshalle mit angeschlossenem Restaurant in Flammen. Die Einsatzkräfte waren gegen 8.55 Uhr alarmiert worden. Derzeit bekämpfen die Feuerwehrleute den Brand in dem 40 Meter langen Gebäude, dabei kommen auch Drehleitern zum Einsatz. Durch das Feuer...

