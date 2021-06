Achtung Autofahrer : Bombenfund: A7 wird in beide Richtungen gesperrt

Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Die Feuerwehr beginnt nun, einen Sicherheitsbereich abzusperren. Sobald das geschehen ist, soll die Entschärfung beginnen.

Hamburg | An der Waltershofer Straße in Hamburg-Moorburg ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg von Arbeitern bei Grabungen entdeckt worden – direkt an der A7. Derzeit ist der Kampfmittelräumdienst vor Ort. Der Zünder der Beim Aufprall zerschellten aber nicht explodierten Bombe soll noch intakt sein. Nach Informationen der Polizei Hamb...

