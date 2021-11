Hamburger Traditionswerft : Kahlschlag bei Blohm+Voss: „Wir haben die Schnauze voll“

Bei der Werft müssen weitere 133 Mitarbeiter gehen. Die Wut ist groß – die Hoffnung, dass es noch anders kommt, gering.

Hamburg | Sie sind bedient. Und zwar restlos. Etwa 80 Beschäftigte von Blohm+Voss sind an diesem Mittwochnachmittag vor das Werkstor gekommen, um ihrem Frust Luft zu machen. 133 Stellen will der Mutterkonzern Lürssen aus Bremen am Standort Hamburg streichen – das ist fast jeder vierte der noch 580 Arbeitsplätze bei der einst größten Werft der Welt. ...

