Lebensrettung in SH und HH : Bilanz der DLRG: Mehr Menschen in Schleswig-Holstein ertrunken

Die Zahl der Ertrunkenen im vergangenen Jahr war in Hamburg gegenläufig zu den Fällen in SH.

Hamburg/Kiel | In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr 25 Menschen ertrunken, das waren nach Zahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sechs mehr als 2019. In Hamburg verlief die Entwicklung mit sechs Ertrunkenen gegenläufig. In der Hansestadt waren im Vorjahr noch 14 Menschen ertrunken, wie die DLRG am Dienstag mitteilte. Auch interessant: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.