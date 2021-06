Verschmutzt und unordentlich : Bezirk schließt Corona-Testzentrum in Hamburg-Blankenese

Keine Maskenschilder, kein Desinfektionsspender, kein fließend Wasser: So sah es in dem Testzentrum aus. Die Behörden machten den Laden erst mal dicht.

Hamburg | Das Gesundheitsamt Hamburg-Altona hat die Reißleine gezogen: Wegen „gravierender Mängel“ wurde am Mittwoch das Corona-Testzentrum an der Elbchaussee in Blankenese geschlossen. „Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Teststandort insgesamt einen unorganisierten, unordentlichen und verschmutzten Eindruck gemacht hatte“, sagte Mike Schlin...

