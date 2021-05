Rettungseinsatz in Hamburg : Bahnhof Altona: Polizei findet betrunkenen Mann mit 4,29 Promille

Der Mann lag hilflos am Boden und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hamburg | Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag einen hilfslosen Mann am Bahnhof Altona in Hamburg auf dem Boden gefunden. Der 38-Jährige war stark alkoholisiert und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Ein Atemalkoholtest auf dem Revier ergab 4,29 Promille. Die Polizisten forderten sofort einen Rettungswagen an, der Mann wurde zur Ausnüchterung i...

