Hamburg-Othmarschen : Betrunkener flüchtet mit Auto vor Polizei und überschlägt sich

Der Mann verliert auf der Behringstraße die Kontrolle über seinen Opel Astra, prallt gegen mehrere Straßenschilder und überschlägt sich mit dem Fahrzeug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hamburg | Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Hamburg auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Der Wagen sollte am frühen Sonntagmorgen überprüft werden, als der Mann sich entschloss abzuhauen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Flucht endete in der Behringstraße in Hamburg-Othmarschen, als er die K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.