Hamburger Tierschützer warnen : Betrüger sammeln Spenden für angebliche LPT-Versuchstiere

Angeblich sollen 96 Hunde aus dem geschlossenen Labor in Mienenbüttel vermittelt werden. Laut Tierschutzverein handelt es sich um eine Falschmeldung.

Hamburg | Die Tierversuche im LPT-Labor in Mienenbüttel im Landkreis Harburg hatten 2019 für Aufregung gesorgt. Tierschützer prangerten damals die Bedingungen an, unter denen an Affen und Hunden experimentiert wurde. Die Stadt Hamburg ließ das Labor zunächst schließen, im August 2020 durfte die Einrichtung unter strengen Auflagen wieder öffnen. Jetzt warnt der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.