Ausstellung in Hamburg : Benin-Bronzen: So bedeutsam sind die Kunstwerke für Nigeria

2022 sollen die sogenannten Benin-Bronzen aus Hamburger Museen in den Besitz des nigerianischen Staates übergehen. Die Kunstwerke sind bis heute von aktueller Bedeutung für die Bewohner der westafrikanischen Region.

Hamburg | Auch wenn die 179 Kunstgegenstände aus Westafrika als Benin-Bronzen bekannt geworden sind – in der neuen Ausstellung „Geraubte Geschichte“ des Museums am Rothenbaum (MARKK) sind keinesfalls nur Metallgegenstände zu sehen. Ein Teil der kostbaren Objekte ist aus Holz und Elfenbein. Weiterlesen: Hamburg will wertvolle Benin-Bronzen an Nigeria zurückge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.