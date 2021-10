Auktion für Hamburger Hospiz : Bilder von Otto Waalkes und Udo Lindenberg unter dem Hammer

54 Hamburger Künstler stellen ihre Werke für die Ausstellung und Auktion „neunuhrsechzig“ zur Verfügung. Ab 9. Oktober kann mitgeboten werden.

Hamburg | „Otto versaut Hamburg“ – so heißt das Bild – „aber Otto kann auch anders“, erklärt Otto Waalkes seine freche Illustration als Mantelklapper an der Binnenalster, eine Kunstspende an den Hamburger Hospiz e.V. in Altona. Und fügt hinzu: „Wer so tolle Arbeit leistet, hat immer meine volle Unterstützung. Holdrio.“ Udo Lindenberg stellt sein Bild „Give P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.