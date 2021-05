Unfall in Hamburg : Lkw bleibt auf der Kieler Straße an Bahnbrücke hängen

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Hamburg | Ein Lkw ist am Montagmorgen an einer Eisenbahnbrücke an der Kieler Straße hängengeblieben. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Lastwagen fuhr stadtauswärts, offenbar war der Fahrer auf dem Weg zum Betriebshof seiner Firma in Schleswig-Holstein. Der Trucker hatte gemeldet, dass ein Hydraulikschlauch an seinem Hebearm geplatzt sei und er dies...

