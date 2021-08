Auch Regionalbahnen betroffen : Lokführerstreik: Die meisten S-Bahnen in Hamburg fallen aus

Die Lokführer-Gewerkschaft GDL macht ernst: Der Streik trifft die Metropolregion Hamburg besonders, weil auch der Nahverkehr stillsteht.

Hamburg | Der Streik der Lokführer dürfte auch in Hamburg und dem Umland zu großen Problemen führen. „Es wird massive Einschränkungen geben“, kündigte Hartmut Petersen, Vorsitzender der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) im Bezirk Nord, am Dienstag auf Nachfrage an. Er gehe davon aus, dass „mehr als die Hälfte aller Züge“ in der Elbmetropole und drumherum nicht f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.