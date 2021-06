Hamburg : Badegast leblos aus Allermöher Badesee geborgen

Taucher bargen den leblosen Badegast, nachdem er eine Stunde lang vermisst wurde.

Hamburg | Am Sonnabend gegen 18 Uhr ist die Feuerwehr zum Allermöher Badesee in Hamburg gerufen worden. Ein Badegast wurde im Bereich einer Abbruchkante vermisst. Nach rund einer Stunde wurde er leblos von Tauchern geborgen. Unter Reanimationsbedingungen wurde er ins Krankenhaus gefahren. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren weit über 5000 Menschen am See ...

