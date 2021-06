Hamburger Azubi : Porsche aus der eigenen Werkstatt gestohlen und geschrottet

Er hatte keinen Führerschein, dafür viel zu viel Alkohol im Blut. Seine Flucht nahm ein jähes Ende.

Hamburg | Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, gab er Gas: Ein 18-Jähriger hat in Hamburg auf seiner Flucht in einem entwendeten Porsche erheblichen Sachschaden verursacht. Der ohne Licht fahrende schwarze Porsche 911 war der Besatzung eines Funkstreifenwagens in der Nacht zu Sonntag in Othmarschen aufgefallen. Doch anstatt den Haltesignalen der Beamten Fo...

