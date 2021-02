Hamburg : Autokorso gegen Corona-Maßnahmen – Gegendemonstranten auf Fahrrädern

Sogenannte Querdenker beteiligten sich mit bis zu 220 Fahrzeugen. Mindestens ein Gegendemonstrant wurde festgenommen.

Hamburg | Mit einem Autokorso um die Außenalster haben am Samstag Gegner der Corona-Maßnahmen in Hamburg gegen die Einschränkung der Grundrechte demonstriert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich sogenannte Querdenker mit bis zu 220 Fahrzeugen an der Demonst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.