Schwerer Verkehrsunfall : Autofahrer überfährt Radfahrer auf der Steilshooper Allee

Der Radfahrer fuhr bei Grün über eine Fußgängerampel, als er von einem linksabbiegenden Pkw-Fahrer gerammt wird.

Hamburg | Schwerer Unfall auf der Steilshooper Allee Ecke Haldesdorfer Straße am Mittwoch. An einer Ampel rammte der Fahrer eines Volkswagen beim Linksabbiegen einen Fahrradfahrer, der bei Grün die Fußgängerampel überqueren wollte. Durch den Aufprall wurde der Fahrradfahrer zu Boden geschleudert. Dabei brach er sich den Unterarm und wurde schwer am Kopf verl...

