Schwerer Unfall bei Hamburg : A261: Auto zwischen zwei Lkw zerquetscht – Fahrer tot

Ein Lastwagen fuhrt am Stauende von hinten auf den Pkw auf und drückte ihn gegen einen weiteren Lkw. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.

Tötensen | Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A261 bei Tötensen im Landkreis Harburg ums Leben gekommen. Nach einem Unfall auf der A7 hatte sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Am Stauende auf der A261 fuhr gegen 8.10 Uhr ein Lkw-Fahrer auf ein Auto auf und zerquetschte das kleinere Fahrzeug an einem weiteren Lkw....

