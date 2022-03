Tangstedter Landstraße gesperrt : Drei Verletzte bei Unfall in Hamburg-Langenhorn

Ein Autofahrer hatte anscheinend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen anderen Pkw gerammt. Unter den Verletzten soll sich auch ein Kind befinden.

Hamburg | Bei einem Unfall in Hamburg-Langenhorn sind am Freitagmorgen drei Menschen verletzt worden. Gegen 8.15 Uhr hatte nach ersten Informationen ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, einen anderes Auto und geparkte Pkw gerammt und war in einer Hecke gelandet. Trümmer sind über die Tangstedter Landstraße verteilt, die momentan für die ...

