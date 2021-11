Hamburg-Bergedorf : Autofahrer rammt Fußgänger vor Ampel – Lebensgefahr

Der Fußgänger rannte offenbar unvermittelt vor einer Ampel über die Straße. Dort kommt es zum Zusammenprall mit einem VW-Polo.

Hamburg | Bei einem Unfall ist am Sonntag gegen 18 Uhr in Hamburg-Bergedorf ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall auf der Kurt-A.-Körber-Chaussee. Ein Autofahrer war auf der Chaussee in Richtung Sander Damm unterwegs. Kurz vor einer Ampel rennt nach Angaben des Fahrers plötzlich ein Fußgänger que...

