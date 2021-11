Unfall bei Hamburg : Auto kracht gegen Haus – Bewohnerin durch Trümmer verletzt

Der Nissan war bei regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Die Insassen des Autos erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Moisburg | In der Gemeinde Moisburg im Landkreis Harburg bei Hamburg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Auto in ein Fachwerkhaus gerast. Der Nissan war gegen auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen, durchbrach eine Hecke und krachte gegen die Hauswand. Zwei der Personen im Auto wurden schwer verletzt, die beiden anderen erlitten nur leich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.