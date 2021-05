Unfall in Hamburg : Autofahrer erfasst Neunjährigen auf dem Fahrrad und verletzt ihn schwer

Das Kind stieß frontal mit dem Auto zusammen und wurde durch die Luft geschleudert.

Hamburg | Ein neunjähriger Junge ist in Hamburg-Eilbek auf dem Fahrrad von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge soll nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagnachmittag mit seinem Rad von einem Parkplatz eines Geschäfts auf die Straße gefahren sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei sei er von einem Auto frontal erfasst und durch die...

