Unfall in Hamburg-Bahrenfeld : Autofahrer rammt Litfasssäule – die Insassen fliehen

Die Säule stürzte um und begrub das Auto eines Carsharing-Anbieters unter sich. Die Polizei fahndet nach den Unfallverursachern.

Hamburg | Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr hat ein Auto eine Litfasssäule an der Ecke Leunastraße/Schützenstraße in Hamburg-Bahrenfeld gerammt. Die Säule wurde durch den Aufprall aus ihrer Verankerung gerissen und stürzte auf das Auto. Nach Aussagen von Zeugen flüchteten zwei jugendliche Personen – anscheinend weitgehend unverletzt – vom Unfallort. Der Audi g...

