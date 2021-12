Von Albers bis Akın : Altonaer Museum zeigt die Geschichte des Filmstandorts Hamburg

Die Schau „Close-up. Hamburger Film- und Kinogeschichten“ ist ab dem 8. Dezember zu sehen.

Hamburg | Hamburg war schon vor Hans Albers und Fatih Akın ein Kinostandort von historischer Bedeutung. So entstanden 1895 anlässlich eines Besuchs von Kaiser Wilhelm II. am Dammtor-Bahnhof die ersten eindeutig datierbaren Vor-Ort-Aufnahmen in Deutschland. 1901 eröffnete mit Knopf's Lichtspielhaus das vermutlich erste ortsfeste Kino des Landes. Eine Ausstellung...

