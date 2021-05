Hamburg : Außengastronomie: Viel los im Kiez und im Schanzenviertel

Ein erhöhtes Aggressionspotenzial und Verstöße gegen Masken- und Abstandsgebote riefen die Polizei auf den Plan. Eine Massenschlägerei sorgt für einen Großeinsatz nach Mitternacht.

Hamburg | Im Hamburger Schanzenviertel und im Kiez haben in der Nacht zum Sonntag viele Menschen die wiedereröffnete Außengastronomie besucht. „Hätten wir keine Schließungen wegen Corona gehabt, dann wäre das ein ganz normaler Samstagabend gewesen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. So aber waren die rund 1000 Menschen auf dem Kiez und rund 1400 Menschen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.