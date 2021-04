Corona-Eindämmungsverordnung : Ausgangsbeschränkung in Hamburg verlängert – neue Regelung in Altenheimen

In Hamburg bleiben die Corona-Maßnahmen weiter streng. Nur in den Altenheimen soll es Lockerungen geben.

Hamburg | Der Hamburger Senat hat die Corona-Eindämmungsverordnung bis zum 2. Mai verlängert. Damit gelten in der Hansestadt für weitere zwei Wochen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung und eine strenge Kontaktbeschränkung. Weiterlesen: Peter Tschentscher kündigt Verlängerung von Lockdown in Hamburg an Die Regelungen für Seniorenpflegeheime sollen gelocke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.