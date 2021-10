Hamburg-Bramfeld : Zwei Verletzte nach Sturz von Balkon

Eine Frau und ein Mann müssen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Hamburg | Bei einem Sturz von einem Balkon in Hamburg-Bramfeld sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Kurz vor 20 Uhr wurden Einsatzkräfte alarmiert. Zwei Personen sollen von einem Balkon im zweiten Stock gestürzt sein. Der Mann wird nur leicht verletzt, die Frau dafür um so schwerer. Sie erleidet ein Polytrauma und kommt schwerst verletzt in ein...

