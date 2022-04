Verurteilter 71-Jähriger : Auftragsmorde im Rotlichtmilieu: Ex-Kiezgröße in Frankfurt gefasst

Der 71-Jährige wurde 1990 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach seiner Abschiebung nach Österreich führte die Wiedereinreise nun zur erneuten Verhaftung.

Frankfurt | Mehr als 20 Jahre nach seiner Abschiebung aus Deutschland ist ein in Hamburg wegen mehrfachen Mordes verurteilter 71-Jähriger bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen verhaftet worden. Der Österreicher sei in den 1980er-Jahren in diverse Straftaten im Hamburger Rotlichtmilieu verwickelt gewesen, teilte die Bundespolizei in Frankfurt am Mittwoch ...

