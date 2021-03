Wegen der Corona-Pandemie : Auch in diesem Jahr keine Osterfeuer in Hamburg

Osterfeuer haben eine lange Tradition. Sie sollen den Winter vertreiben und an die Auferstehung Christi erinnern.

Hamburg | In Hamburg werden auch in diesem Jahr keine Osterfeuer brennen. Wegen der Corona-Pandemie sind alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen unabhängig von der Teilnehmerzahl untersagt, heißt es auf der Homepage der Stadt Hamburg. Daher fallen auch in diesem Jahr alle Osterfeuer aus. Erlaubt bleibt nur das Anzünden von privaten Osterfeuer...

