Jetzt 1,852 Miiionen Einwohner : Auch im Corona-Jahr: Hamburg wächst weiter

Hamburg bleibt auf Kurs Zwei-Millionen-Stadt. Dass die Metropole weiter wächst, ist vor allem einer Gruppe zuzuschreiben.

Hamburg | Auch im Corona-Jahr 2020 ist Hamburgs Bevölkerung weiter gewachsen. Am Jahresende lebten exakt 1.852.478 Personen in der Hansestadt, 5225 oder 0,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit hat sich der Bevölkerungsanstieg fortgesetzt, im Vergleich zum Vorjahr (+6074 Personen) aber etwas an Dynamik verloren. Wie das Statistikamt Nord mitteilt, schrumpf...

