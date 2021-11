Corona-Impfung : Asklepios-Kliniken in Hamburg bieten Booster-Impfungen für alle an

Die Hansestadt macht den Weg frei für die dritte Spritze: An mehreren Standorten kann sich jetzt jeder impfen lassen. Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder online.

Hamburg | Die Asklepios-Kliniken in Hamburg bieten ab sofort an ihren Standorten Corona-Auffrischungsimpfungen für alle an. Das teilte das Klinikunternehmen am Freitag mit. Nach der Schließung des städtischen Impfzentrums an der Messe sind die Impfzentren der Kliniken neben den Hausärzten einer der wichtigsten Pfeiler der Impfkampagne in der Hansestadt. Auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.