Hamburg : Anwohner stellen Eilantrag gegen Alkoholverbot und erringen Teilerfolg

In Hamburg gibt es für bestimmte Plätze ein Alkoholverbot. Im Schanzenviertel und auf dem Kiez gelten sogar verschärfte Regeln. Das hat vier Anwohnern nicht gefallen.

Hamburg | Drei Anwohner und eine Anwohnerin, die sich in einem Eilantrag gegen das Alkoholkonsumverbot im Hamburger Schanzenviertel gewandt hatten, haben einen Teilerfolg vor Gericht errungen. Wie das Verwaltungsgericht am Mittwoch mitteilte, dürfen die Anwohner unter der Woche Alkohol an bestimmten Plätzen trinken, am Wochenende bleibt der Alkoholkonsum in der...

