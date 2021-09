Faustschlag bei Mahnwache : Antisemitischer Angriff in Hamburg: Polizei fasst mutmaßlichen Täter in Berlin

Ein 60-Jähriger wurde bei einer Mahnwache gegen Antisemitismus in Hamburg zunächst antisemitisch beleidigt und dann geschlagen. Die Polizei geht nun davon aus, die Tat aufgeklärt zu haben.

Hamburg | Ermittler des Hamburger und des Berliner Landeskriminalamts haben in Berlin den mutmaßlichen Täter des antisemitischen Angriffs auf einen 60-Jährigen bei einer Mahnwache in Hamburg gefasst. „Wir gehen davon aus, dass wir die Tat aufgeklärt haben und den Tatverdächtigen ermittelt haben“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Weitere Info...

