Hamburg : Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel: Angestellte wegen Bestechlichkeit und Drogenhandels angeklagt

Die Frau wollte in einem Rucksack ein Paket ins Gefängnis schmuggeln. Auch gegen drei weitere Personen wird ermittelt.

Hamburg | Im Zusammenhang mit einem Drogenschmuggel in die Hamburger Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine frühere Justizangestellte erhoben. Die Vorwürfe gegen die 37-Jährige lauteten Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall und bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, teilt...

