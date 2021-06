Hamburger Innenstadt : Angeblicher Schuss auf Möwennest – Polizeieinsatz in den Colonnaden

Die Polizei nahm zwei Männer vorübergehend mit auf die Wache. Wie es zu der Verletzung des Vogels kam ist noch unklar.

Hamburg | Ein angeblicher Schuss auf eine Möwe hat am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz in der Hamburger Innenstadt ausgelöst. Ein Zeuge alarmierte wegen einer blutenden Möwe um 23.05 Uhr die Polizei, wie ein Sprecher des Lagedienstes am Donnerstagmorgen sagte. Ein paar Stunden zuvor hätte der Zeuge seiner Aussage nach einen Schuss gehört und einen...

