Ansturm auf die Grundschule : 16.918 Anmeldungen: Erneut mehr Erstklässler in Hamburg erwartet

Besonders viele neue Schüler erwarten die Bildungseinrichtungen in Mitte, Harburg und Wandsbek. In Eimsbüttel gab es einen leichten Rückgang.

Hamburg | Nach den Sommerferien werden in Hamburgs staatlichen Grundschulen erneut mehr Erstklässler die Schulbank drücken. Mit Stichtag 1. Februar hätten sich 16.918 Schülerinnen und Schüler angemeldet, teilte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag mit. Stärkste Zuwächse in Mitte, Harburg und Wandsbek Das seien 639 oder 3,9 Prozent mehr als im vergangene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.