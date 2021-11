Lehrer und Schüler schlossen sich ein : Amokalarm an Hamburger Schule – Polizei im Großeinsatz

Große Aufregung und große Angst am Morgen in Hamburg-Billwerder. Nach einer Stunde gab es Entwarnung.

Hamburg | Großeinsatz der Hamburger Polizei in Billwerder: An einer Berufsschule war am Montag gegen 9 Uhr Amokalarm ausgelöst worden. Wie es die Vorschriften für einen solchen Fall vorsehen, schlossen sich die Lehrer mit ihren Schülern in den Klassenräumen ein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, schwer bewaffnete Einsatzkräften durchsuchten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.