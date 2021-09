Am Wochenende : Doppel-Verkehrsinfarkt in Hamburg – so kommt man trotzdem ans Ziel

A7-Sperrung, Bahnstreik, Sonntagsverkauf: Ab Freitagabend kommt es knüppeldick für alle, die in der Stadt von A nach B wollen.

Hamburg | In und um Hamburg droht am Wochenende Stillstand sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene. Die A7 ist für 55 Stunden voll gesperrt, zugleich kommt es im Zugverkehr wegen des Lokführerstreiks zu etlichen Ausfällen. Und das auch am ersten verkaufsoffenen Sonntag nach Ende der Kontaktnachverfolgung, auf den der Einzelhandel in der Hansestadt große ...

