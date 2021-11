Hamburg historisch : Als ein Knopf Georg Friedrich Händel das Leben rettete

Der Hamburger Komponist und Musikschriftsteller Johann Mattheson schrieb zahlreiche Opern und Oratorien – doch heutzutage erinnert man sich vor allem wegen einer Auseinandersetzung mit einem berühmten Kollegen an ihn.

Hamburg | Wäre die Geschichte gerecht, würde man sich seiner acht Opern und 29 Oratorien wegen an Johann Mattheson erinnern. Doch das Interesse an ihm konzentriert sich auf eine ganz unkünstlerische Begebenheit. Dafür ist der am 28. September 1681 in Hamburg Geborene insofern mitverantwortlich, als er sie selbst der Nachwelt überlieferte, in seiner Schrift „Gru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.