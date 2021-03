Alkoholverbot gekippt : Neue Corona-Verordnung in Hamburg erst ab Montag in Kraft

Trotz dritter Welle gibt es für Hamburger eine kleine Lockerung.

Hamburg | Aufgrund eines Gerichtsurteils hebt Hamburg das flächendeckende Verbot von Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit auf. Weiterlesen: Gericht kippt Verbot: Alkohol auf offener Straße ist erlaubt – trotz Corona Die neue Corona-Verordnung, die am Montag in Kraft trete, werde das Trinkverbot zeitlich und auf bestimmte Orte beschränken, teilte eine Senat...

