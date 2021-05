AfD-Politikerin in Hamburg : Alice Weidel zu Gast bei Markus Lanz: 50 Linke Aktivisten demonstrieren

Bundestagsabgeordnete tritt in ZDF-Talkshow auf. Aktivisten melden Spontandemonstration an.

Hamburg | Die AfD Bundestagsabgeordnete Alice Weidel war am Dienstag (4. Mai) zu Gast in der ZDF-Talkshow von Moderator Markus Lanz. Linke Aktivisten riefen im Voraus zu Protesten in der Stahltwiete vor dem Studio im Phoenixhof auf. Sie meldeten eine Spontandemonstration an und skandierten „Ganz Hamburg hasst die AfD“ und „Alle zusammen gegen den Faschismus“. ...

