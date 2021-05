Sperrung und Stau : Aktivisten blockieren die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen

Aktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ wollen auf die aus ihrer Sicht mangelnde Klimapolitik aufmerksam machen.

Hamburg | Aktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ haben am Mittwochmittag die Köhlbrandbrücke blockiert und behindern derzeit den Verkehr in Richtung A7, Waltershof und Finkenwerder. In Fahrtrichtung Westen wurde die Brücke gesperrt, es bilden sich Staus. Autofahrer sollten die Köhlbrandbrücke wenn möglich weiträumig umfahren. Die Demonstranten machen m...

