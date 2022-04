Aus Mittelstreckenjet wird Langstreckenflieger : Airbus A321 XLR: Mit einem neuem Flieger aus der Krise

Es ist vermutlich der letzte neue Passagier-Jet in diesem Jahrzehnt, der bei Airbus in Finkenwerder zum Erstflug starten wird: Der Airbus A321 XLR ist fast fertig und wird in den nächsten Wochen seine Premiere haben.

Hamburg | Mit bereits mehr als 500 Bestellungen sind die Airbus-Strategen sicher, dass ihr Kalkül aufgehen wird: Der Airbus A321 XLR soll ein Flugzeug für den Weg aus der Pandemie-Krise sein. „Die Mannschaft fiebert dem Erstflug entgegen“, sagte A320-Programmchef Michael Menking zum Wochenbeginn in einem Gespräch mit Luftfahrt-Journalisten. Schon jetzt gilt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.