Beschäftigte im Ausstand : Airbus: Warnstreik legt Luftfahrtbetriebe lahm

Im Streit um eine neue Konzernstruktur lässt die Gewerkschaft die Muskeln spielen. Die Streiks beinträchtigen die Flugzeugproduktion im Dezember.

Hamburg | „Wenn dein starker Arm es will, stehen alle Räder still“ – gut 14.000 Beschäftigte in den Airbus- und Premium Aerotec-Werken im Norden folgten am Freitag dem Aufruf der IG Metall zum Warnstreik. In allen Werken stand die Produktion still. In Finkenwerder sind die Auswirkungen des Streiks besonders heftig, denn ein verordneter Sonnabend-Arbeitstag fäll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.